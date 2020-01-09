С добрым утром! Обзор новостей за 8 января

Елена Сорокина подвела итоги проекта «Рязань – Новогодняя столица России». Она отметила, что статистика по мероприятиям, по числу гостей и съеденных калинников будет подводиться с 9 января. Пока же она сказала спасибо всем, кто принимал участие в организации проекта.

В серьёзном ДТП под Рязанью погибли четверо. Авария случилась на 145-м километре трассы М-5 «Урал», на участке между Москвой и Рязанью. Столкнулись автомобили «Ситроен» и «Киа».

В Рыбном на Рождество зажгли огнём и играми. В городе прошли традиционные ежегодные рождественские гуляния «Зимние забавы». Более трёх часов на центральной площади города шло разножанровое представление.

Подростки сломали многодетной матери детскую коляску. Инцидент произошел в городе Шацке. Женщина написала заявление в полицию, и хулиганов быстро обнаружили. Однако вопрос о компенсации не решён.

Появился полный список маршруток Рязани, где сохранились льготы на проезд. Стоит отметить, что на некоторых маршрутах льготы сохранились частично, на некоторых действует дифференцированный тариф (стоимость проезда при определённых условиях составляет 21 рубль), на некоторых можно лишь пользоваться бесконтактной системой оплаты.

В Рязанской области такси врезалось в ограждение, в результате чего погиб пассажир. ДТП произошло в Чучковском районе. Сообщается, что 20-летний молодой человек, ехавший за рулём не своего автомобиля «Лада Веста», превысил скорость на мосту и протаранил металлические стойки ограждения.

Рязанцы, оплатившие льготные проездные билеты, но не использующие их после отмены льгот в некоторых маршрутках, могут вернуть деньги. Это можно сделать с 9 января.