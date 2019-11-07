С добрым утром! Обзор новостей за 6 ноября

На здании одного из корпусов общежития РГУ на Касимовском шоссе появилось граффити «Сергей Есенин». В социальных сетях опубликовали снимок рисунка высотой в несколько этажей.

В «Автоколонне 1310» прошло собрание коллектива с участием начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно. На собрании рассматривались вопросы снижения зарплаты, отмены бесплатного проезда для работников транспортного предприятия и закрытия конечных станций, где водители и кондукторы отдыхали и принимали пищу.

В Шацком районе торжественно открыли спортплощадку для подготовки к сдаче ГТО. На спортивной площадке установлены гимнастические скамьи, уличные тренажёры, перекладины, велотренажёры и шведские стенки для выполнения ряда упражнений. Тренажёры предназначены в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Рязани сотрудниками правоохранительных органов задержан 26-летний рязанец, который подозревается в серии дачных краж. Возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В Рязани обсудили летний отдых детей и ужесточение требований к оздоровительным лагерям. Участие в заседании приняли представители власти, прокуратуры, регионального ГУ МЧС, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области и образовательных учреждений. Также наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса на лучшую программу организации отдыха детей.

Глава администрации Спасского района Игорь Собчаков подал в отставку. Депутаты районной думы приняли его отставку единогласно. Временно исполнять обязанности главы администрации района будет первый заместитель по экономике Людмила Баранова.

В Рязани оштрафовали сотрудников сотовой компании за продажу сведений о телефонных разговорах. Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Обвиняемые свою вину признали и способствовали расследованию уголовного дела. Московским районным судом молодым людям назначен штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей.

В среду, 6 ноября, итальянский оперный певец Алессандро Сафина прибыл в Рязань. Он остановился в отеле «Форум», где и состоялась встреча с журналистами. Алессандро Сафина рассказал, что всегда старается приезжать на гастроли заранее, чтобы и выспаться, и основательно подготовиться к концерту. А вот времени погулять по Рязани и ознакомиться с её достопримечательностями у него совсем не будет. Для этого певец пообещал посетить наш город ещё раз. Концерт Алессандро Сафина состоится 7 ноября в филармонии.