С добрым утром! Обзор новостей за 5 ноября

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

Региональный оператор ответил на жалобы рязанцев на невывезенный мусор. ООО «Эко-Пронск» поблагодарило горожан за активное выявление мест значительного скопления отходов. По словам оператора, все указанные адреса были проанализированы и распределены по регулярным и дополнительным графикам движения мусоровозов.

Полицейские пресекли деятельность подпольного игорного клуба в центре Рязани. Полицейские изъяли 12 комплектов оборудования и вывезли его на специальный склад для дальнейшей экспертизы. В настоящее время ведётся работа по установлению злоумышленников, причастных к организации игорного бизнеса.

Наталья Тур рассказала рязанцам о своём творчестве. Встреча с художницей прошла в Выставочном зале. По мнению Натальи, каждая картина должна вызывать эмоции и делать человека лучше. Художница также много работает над портретами. Любит подходить творчески даже к заказным работам.

В Рязанской области с начала 2019 года произошло 4417 пожаров, на которых погиб 71 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов на пресс-конференции, которая прошла во вторник, 5 ноября.

В сети появились фотографии с места гибели рязанцев на пожаре на улице Железнодорожной. Снимки опубликовала ГТРК «Ока».По словам очевидцев, в МЧС около 10 утра позвонили соседи, заметившие горящий дом. Когда пожар удалось потушить, выяснилось, что жильцы дома погибли. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.