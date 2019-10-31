С добрым утром! Обзор новостей за 30 октября

В Рязани прошёл областной праздник «Посвящение в педагоги-2019», ежегодно объединяющий всех молодых специалистов, пришедших в новом учебном году в систему образования Рязанской области. Для участников была организована образовательная программа и интерактивы от победителей профессиональных конкурсов.

В Рязани вновь обсудили строительство школы в Лесопарке. На совещании рассмотрели вопросы создания коммуникаций, дополнительных маршрутов, а также необходимой инфраструктуры. Отмечается, что строительство школы планируют завершить к 2022 году.

Рязанские активисты ОНФ запустили «Народную карту тыла и фронта». Новый патриотический проект призван установить связь между поколениями, напомнить людям, что вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли как предприятия, так и отдельное личности. Их трудовой подвиг мы не вправе забывать.

В Рязани иностранец угрожал ножом 11-летней девочке. На него составлен административный протокол. Также за угрозу убийством возбудили уголовное дело, виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.

Инициатива рязанского бизнес-омбудсмена поддержана на федеральном уровне. Предложения, выработанные бизнес-омбудсменом совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей Рязанской области, направлены на расширение перечня медорганизаций, имеющих право на применение нулевой ставки по налогу на прибыль.

В результате ДТП под Рязанью пострадала 63-летняя женщина. По данным Госавтоинспекции, авария произошла на 20-м километре автодороги Рязань – Спасск – Ижевское. Столкнулись ВАЗ-210 под управлением 39-летнего жителя Рязани и «Тойота Хайлендер» под управлением 58-летнего рязанца.

В центре Рязани обнаружен подпольный игорный клуб. Сотрудники УМВД России по Рязанской области выявили его в нежилом помещении дома на улице Маяковского в Рязани. Ведется работа по установлению личности владельца помещения и злоумышленников, причастных к организации противоправного игорного бизнеса.