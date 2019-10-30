С добрым утром! Обзор новостей за 29 октября

Что произошло в регионе в минувший вторник?

На улице в Канищеве сфотографировали косулю. Снимок появился в соцсетях и вызвал бурную реакцию у рязанцев.

В структуру правительства Рязанской области внесены изменения. В него войдёт министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Соответствующее постановление в понедельник, 28 октября, подписал губернатор Николай Любимов.

Рязанский священник, избивший жену, попросил у неё прощения. По словам родственников рязанки, иерей Казанского женского монастыря прислал ей сообщение. Они также сообщили, что супруга священника боится с ним встречаться и опасается, что он может просто её убить.

Рязанцам предлагают внести свой вклад в стратегическое развитие города. В ноябре в Рязани пройдёт цикл встреч с руководителями городской администрации. Мероприятия пройдут в разных районах города. Чтобы высказать своё мнение, рязанцам необходимо взять с собой паспорт с пропиской в соответствующем районе. Посетить встречу могут все рязанцы.

В Рязанской области создали кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника». Кластер появился в рамках стратегии социально-экономического развития Рязанской области на период до 2030 года.

Девушка из Рязанской области умерла от анорексии. Сообщается, что 24-летней Елизаветы не стало 24 октября.