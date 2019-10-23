С добрым утром! Обзор новостей за 22 октября

Что произошло в Рязанской области в минувший вторник?

Администрация Рязани отказалась от планов строительства новой школы в Кальном в районе ЖК «Маргелов». Об этом 22 октября, на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы, сообщила глава администрации города Елена Сорокина. Причиной отказа от строительства на данном участке Сорокина назвала высокую стоимость проекта из-за необходимости забрать реку Быстрец в трубу и вынести коллектор.

Николай Любимов приехал разбираться с проблемами в Старожиловскую больницу. В этот день губернатор посетил район с рабочей поездкой.

В Рязани отметили 323-ю годовщину основания Российского военно-морского флота. Цветы возложили к Памятному знаку морякам-подводникам в парке Морской Славы. Ветераны вознесли к памятнику военно-морские флаги и исполнили отрывок песни «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг».

Рязанские студенты получили именные стипендии губернатора. Заслуженные премии и благодарственные письма Роман Петряев вручил 53 студентам. Студенты вузов и сузов Рязанской области в течения года будут получать стипендию в размере 1000 рублей, квалифицированные специалисты – 3000 рублей. Все стипендиаты активно проявили себя в научной, общественной и спортивной жизни образовательной организации.

В Минтрансе рассказали, когда приведут в порядок мост через Оку в Рязани. В ответе отмечается, что дефекты должны быть устранены до конца года. Сделано это будет за счёт организации, выполнявшей ремонт.