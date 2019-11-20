С добрым утром! Обзор новостей за 19 ноября

Что произошла в Рязанской области в минувший вторник?

В Рязани подростки-вандалы разнесли зал ожидания на станции Лесок. В интернете появилось видео, на котором запечатлены подростки, громящие помещение вокзала. Вскоре полицейские задержали одного из вандалов.

‡агрузка...

В Рязани зафиксировали повышенный уровень диоксида азота. Загрязнение воздуха зафиксировали на улице Октябрьской в Приокском с 15 по 18 ноября. Концентрация диоксида азота превысила допустимую норму в 1,7 раза. Остальные показатели оказались в пределах нормы.

Полицейские раскрыли кражу кошелька с деньгами из торгового зала магазина в городе Ряжске. Они опросили работников магазина и проанализировали записи камер видеонаблюдения. Система видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из посетительниц – пожилая женщина увидела чужой кошелек и забрала его себе, затем пенсионерка вышла на улицу.

Стало известно, что выпуск программы «Рогов в городе» с участием девушки из Рязани покажут на телеканале СТС в воскресенье, 24 ноября, в 9:30. Известный стилист не только покажет преображение рязанки, но и заглянет к ней в гости, разберёт гардероб и посетит местные магазины и рынки. В программе на СТС можно будет увидеть кадры, снятые самим ведущим на телефон.

реклама

В рязанских школах продолжают устанавливать электронные проходные. В ближайшее время системы появятся в четырёх учебных заведениях. В настоящее время ведутся переговоры с директорами школ №3, №35, №51 и №69. В двух из них уже прошли тематические родительские собрания. Решение об установке проходных принимают родители и руководство школы. В будущем такие системы могут появиться во всех рязанских школах.

В Рязани временно закрыли кальянную в центре города. В управление с жалобами обратились жильцы дома №3 на улице Соборной. По решению суда кальянную ИП Лиферова Д.Р. закрыли на 30 суток.