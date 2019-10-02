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С добрым утром! Обзор новостей за 1 октября

Что произошло в Рязани в минувший вторник?

Рязанская больница №10 планирует масштабное благоустройство территории. В связи с этим руководители медучреждения обратились к рязанским дизайнерам за безвозмездной помощью. Территория больницы занимает 8 га, в структуру больницы входит роддом.

Митрополит Марк возглавил литургию в Успенском соборе Будапешта. В епархии отмечают, что особенностью Будапештского Успенского кафедрального собора является то, что в нём соседствуют два прихода: венгерский – в честь Успения Пресвятой Богородицы, и русский – в честь Святой Троицы. И богослужения совершаются по двум церковным календарям. Архиерейское богослужение в столице Венгрии совершалось на двух языках, его сопровождало пение хора Свято-Троицкого прихода.

В Рязани продолжается ремонт ливневой канализации. От наносного мусора очищено 79 решеток дождеприемных колодцев. Отремонтировано 15 колодцев ливневой канализации. Профилактические работы будут продолжены.

В столицы стиля и вкуса – в Милане – проходит традиционная Неделя моды. Участие в этом событии принимает дизайнер из Рязани Ольга Султанова. Она стала полуфиналисткой Международного конкурса молодых модельеров в Москве, после чего эксперты из Италии, Польши, Китая пригласили Султанову для участия в селекционных показах молодых дизайнеров на Неделе моды в Милане.

В рамках пятого фестиваля-премии «Зеркало сцены» рязанские театры покажут 8 конкурсных спектаклей. Конкурсные показы пройдут с 1 по 6 октября. В фестивале участвуют все профессиональные театры нашего города. Оценивать спектакли будут лучшие театральные эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы.

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