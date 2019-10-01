С добрым утром! Обзор новостей за 30 сентября

Рязанская область получит деньги на строительство нового онкодиспансера и реставрацию гимназии №2. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Николай Любимов.

В Рязанской области определён тариф на вывоз мусора. Он составляет 95 рублей в месяц с одного человека. 27 сентября тариф утвердила энергетическая комиссия Рязанской области.

Активисты ОНФ направили обращение в министерство строительного комплекса Рязанской области, в котором сообщили о срыве срока строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Столпцы Старожиловского района. Активисты отметили, что по договору амбулаторию должны были построить к 16 сентября. Но объект до сих пор не сдан.

В среду, 2 октября, рязанцы смогут задать свои вопросы губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Прямой эфир будет транслироваться в социальной сети «ВКонтакте» в 16.00. Вопросы можно оставить заранее – в комментариях в официальной группе, сообщает сайт регионального правительства. Впервые глава региона провел онлайн-трансляцию в апреле 2019 года в соцсети «Одноклассники».

В Рязанской областной клинической больнице открылось новое отделение реанимации и интенсивной терапии. Открытие отделения связано с ростом объёма оказания высокотехнологичной помощи и сложных операций. Новая реанимация поможет совершенствовать работу с коморбидными пациентами, которым требуется помощь врачей разных специальностей, а также с пожилыми пациентами.

С 27 по 29 сентября в Рязанской области сотрудниками ГИБДД выявлено 14899 нарушений правил дорожного движения. В 35 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения. Также 22 протокола об административном правонарушении было составлено для водителей автобусов и 90 – для пешеходов. Кроме того, на дорогах Рязанской области зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых погибло два человека, девять получили травмы разной степени тяжести. Выявлено 10 нарушений в содержании улично-дорожной сети.

Движение по одной из улиц в центре Рязани перекроют на месяц. Из-за ремонта газопровода проезд по улице Семинарской от дома №31 до дома №11 по полосе движения в сторону ул. Соборной будет закрыт с 10.00 1 октября до 24.00 31 октября. На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.