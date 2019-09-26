С добрым утром! Обзор новостей 26 сентября



На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили установку мемориальных досок Герою Советского Союза Альберту Слюсарю и заслуженному врачу России, пульмонологу Владимиру Абросимову. Мемориальная доска Альберту Слюсарю будет установлена на доме №2 по улице Фрунзе, где он жил. Табличку в память об Абросимове установят на одном из корпусов больницы имени Семашко.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда легкового автомобиля на собаку в Путятинском районе. В результате ДТП животное погибло. В паблике Типичное Путятино сообщается, что инцидент произошёл в селе Береговое. Наезд на старую глухую собаку совершил «беспредельщик, местный дебошир, любитель алкогольных напитков и запрещенных веществ», управлявший автомобилем «Нива Шевроле». Также сообщается, что собака жила в многодетной семье. В пресс-службе УМВД России по Рязанской области рассказали, что сообщение об инциденте поступило в полицию в среду, 25 сентября, а само ДТП произошло днём ранее. Водитель был осуждён по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В качестве наказания в тот раз ему назначили 300 часов обязательных работ. Также сейчас 39-летний мужчина находится под следствием, его подозревают в незаконном хранении наркотиков. Кроме того, в полиции отметили, что этот гражданин не раз привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД и постоянно находится в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области сообщило подробности убийства бизнесмена Алексея Громова. По данным следователей, труп мужчины, 1980 года рождения, был найден утром в четверг, 26 сентября, на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка Спасского района. Громов находился в своём автомобиле, у него были огнестрельные ранения в голову и туловище. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас по делу проводятся следственные действия. Одна из версий – убийство в связи с коммерческой деятельностью. Громов был руководителем транспортной компании, занимающейся пассажирскими перевозками в Рязани. Следователи просят откликнуться всех водителей, которые проезжали по дороге между Спасском и Фатьяновкой с 06.30 до 07.30 в четверг, 26 сентября. Звоните по телефонам: 8-903-838-82-01 или 02.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в Генплан Рязани. В частности, участок возле лицея №52 перевели из зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны лесопарков, городских лесов, зон отдыха в зону спортивных комплексов и сооружений. На этой территории запланировано строительство детской спортивной школы с бассейном. Также депутаты поддержали изменения в Генплан в районе Южного промузла. Изменениями предусмотрено установление для территории зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. На участке планируется размещение промышленных объектов «Гардиан Стекло Рязань». На заседании также внесены изменения в Правила землепользования и застройки. Одно из них связано с расширением парка Комсомольский в районе улицы Новаторов. Для этого изменены границы функциональных зон. Кроме того, депутаты одобрили изменения названий зелёных зон. Сквер на улице Советской Армии будет официально называться сквером имени Александрова, а зелёная зона в Голенчино – Мемориальным парком Героев Отечественной войны 1812 года.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты большинством голосов приняли решение поддержать кандидатуры трёх заместителей главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Вопросы городского хозяйства будет курировать Владимир Бурмистров; финансы, экономику и имущественный блок – Игорь Тишин; социальную сферу – Надежда Штевнина.

Рязанская городская Дума приняла решение о реорганизации ряда муниципальных предприятий. РСУ №1 будет преобразования в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать муниципальному образованию. В результате реорганизации сохраняется возможность осуществления контроля за деятельностью АО, в бюджет города будут поступать отчисления от предприятия. Преобразование, как сообщает администрация, связано с тем, что РСУ №1 не выполняет социальных функций, действует на конкурентом рынке. МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству» присоединят к МП «Управление капитального строительства». Эта мера связана с нестабильным финансовым состоянием Центра на перенасыщенном такими услугами рынке. Управление рязанского троллейбуса расширит свою деятельность за счёт осуществления автобусных перевозок «Автоколонны 1310». Форма реорганизации самой «Автоколонны 1310» будет определяться в соответствии с результатами процедуры банкротства. Часть автобусных перевозок в городе будет осуществлять частный инвестор, который, как планируется, будет отчислять 5-10% от оборота УРТ. Водители «Автоколонны 1310», по утверждению и. о. заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, перейдут на работу в УРТ и к инвестору.

20 сентября заявление по собственному желанию написала директор рязанской школы №53 Лидия Моторина. Информацию об увольнении подтвердили родители учащихся. Кроме того, на школьном сайте в графе директор в данный момент не стоит ФИО руководителя, только телефон. Лидия Моторина являлась директором школы №53 города Рязани с 1984 года, руководила школой более 35 лет и покинула свой пост в пенсионном возрасте. В данный момент обязанности директора временно исполняет Наталья Емельянова.