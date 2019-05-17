С добрым утром! Обзор новостей 16 мая

14 мая 2019 года бывшая чиновница Елена Царева ушла из Рязанской областной филармонии. О смене места работы Царевой стало известно после того, как сама Елена сообщила об этом у себя на странице в социальной сети Facebook. Отметим, что Елена Царева была директором народного хора имени Попова, работав в Рязанской областной филармонии. Теперь Царева сменила место работы на федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных стратегий и проектного управления». По-другому данную организацию называют Роскультпроект. Напомним, Елена Царева занимала должность зампреда Правительства Рязанской области в 2012-2014 годах.

В четверг, 16 мая, Государственная Дума во втором чтении приняла давно ожидаемую обществом поправку в Закон «Об основах охраны здоровья граждан».

– Законопроект предлагает обязать медицинские организации предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, – рассказала соавтор законопроекта, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. – У людей должно быть законное право видеть своих родных в трудные минуты их жизни. Сейчас эта возможность зависит от руководства больницы и внутренних распорядков.

В профильном комитете депутатам рекомендовали рассмотреть законопроект в третьем, окончательном чтении 21 мая.

Президент России Владимир Путин назвал «наглостью» историю с непостроенной детской площадкой в Рязани. Об этом сообщает ТАСС. К слову, по документам на строительство детской площадки и канатного городка в Лесопарке выделено более 4 000 000 рублей. Только вот объект почему-то существует только на бумаге. Об инциденте глава государства узнал на медиафоруме ОНФ от рязанской журналистки Ирины Чепелевой.

– Это просто криминальная история, – оценил ситуацию Владимир Путин.

Активисты ОНФ ещё осенью жаловались на грубые нарушения, которые были допущены при исполнении контракта по благоустройству территории Лесопарка. В администрации города отметили, что детская площадка в зелёной зоне будет установлена, когда завершатся работы. Временно игровой комплекс разместили в парке на Соборной. В ноябре прошлого года районная прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений, но результатов не последовало.

– Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость! – сказал президент.

Разобраться с ситуацией глава государства поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Администрация города Рязани дала комментарий по ситуации с непостроенной детской площадкой

По результатам проведения электронного аукциона между УЭ и ЖКХ администрации города Рязани и ООО «Уютный Двор 62» заключен муниципальный контракт № 0859300019618000752-0149359-01 от 15.06.2018 на выполнение работ по изготовлению и установке спортивного оборудования на общую сумму 4952,5 тысяч рублей бюджета города. Место установки оборудования: г. Рязань, пр. Речников, д. 1в.

Распоряжением администрации города Рязани от 05.10.2018 № 1779-р МАУК города Рязани «Лесопарк» было передано в оперативное управление детское оборудование от УЭ и ЖКХ: канатная конструкция «Трио», игровой комплекс «Космос», игровой комплекс «Горка», четыре качалки на пружине, две карусели трехместные, беседка, песочница с навесом, карусель шестиместная, игровой комплекс «Тарзанка» и другое оборудование.

Все оборудование было установлено на территории рязанского Лесопарка, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов. Исключение составил детский комплекс «Космос», который в целях благоустройства сквера Рязанского кремля был изъят из оперативного управления МАУК «Лесопарк» на основании распоряжения администрации города Рязани от 08.11.2018 № 1947-р и передан в оперативное управление МБУ «Дирекция благоустройства города». 10.11.2018 указанное оборудование было установлено на площади Соборной.

Канатная конструкция «Трио», согласно приказу директора МАУК города Рязани «Лесопарк» от 06.05.2019, была демонтирована с целью последующей установки ее на пляже реки Старица в срок до 1 июня 2019 года. Демонтированная конструкция находится в наличии на территории МАУК «Лесопарк». Контрольно-счетной палатой города Рязани была проведена проверка законности и эффективности использования средств бюджета города Рязани, выделенных в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022, по результатам которой был составлен акт № 03 от 28.03.2019 и выдано представление от 15.04.2019 № 02-пр с изложением допущенных нарушений.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновлённый памятник архитектуры XIX века – «Здание водочного завода». Экскурсию по объекту для главы региона провели президент холдинга «Инвест» Игорь Коськин и председатель совета директоров Галина Трушина. Культурный объект на улице Павлова обновили предприниматели в рамках реализации имиджевого для региона проекта. Работы по реставрации и внутренней отделке, которые велись с 2016 года, завершены. Объект в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию.

В отреставрированном здании расположится офис управляющей компании холдинга ФПК Инвест, а также ресторан в стиле «лофт». В дальнейшем на территории появится музей кожи, фитнес-центр с бассейном и детским центром, подземный паркинг и стилизованная пешеходная зона.

Стоит сказать, что кроме воссоздания памятника архитектуры, на территории реконструировали ряд других объектов, которые частично сохранились до наших дней. Реконструкция здания обошлась в 450 млн рублей, всего в проект вложили 900 млн рублей.

Воссоздание исторического облика Здания водочного завода стало первым этапом в проекте Общества по созданию в центре города комплекса объектов городской среды в стиле конца XIX века. Предварительная площадь застройки охватит 1,9 га.

В РГРТУ идёт подготовка к выборам ректора. На сайте Рязанского государственного радиотехнического университета появилась информация о кандидатах на этот пост. На должность главы РГРТУ претендуют: и.о. ректора, завкафедрой электронных приборов Михаил Чиркин, проректор по научной работе и инновациям Сергей Гусев, заведующий кафедрой вычислительной и прикладной математики Геннадий Овечкин, а также начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Алексей Зимин.

До 24 мая этот список предоставят в аттестационную комиссию Минобрнауки РФ. Дату выборов также определит министерство.

В четверг, 16 мая, в Рязани прошёл «Шик-Раут». Событие в формате «делового нетворкинга» прошло в нашем городе впервые в современном пространстве в ТРЦ «Малина». В рамках мероприятия прошла презентация селективной парфюмерии, выступила певица Юлия Смирнова. На протяжении вечера гости делали снимки в тематических фотозонах, общались на разные темы, дегустировали вина и разнообразные десерты. Рязанцы увидели коллекцию одежды Аси Когель, которая приехала на мероприятие из Санкт-Петербурга. Основательница KOGEL FASHION HOUSE продемонстрировала гостям коллекцию весна-лето 2019, представленную в Милане, Париже, Москве и Петербурге. Гостем вечера также стал российский художник, основатель «орнаментализм» Алексей Акиндинов. Он презентовал собственное полотно, которое создал 20 лет назад, а также провёл автограф-сессию.