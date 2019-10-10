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С добрым утром! Обзор новостей 10 октября

До конца текущего года в Рязань поступит 78 троллейбусов из Москвы. Об этом 10 октября в рамках публичного отчёта сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

С площади Театральной в Рязани эвакуировали автомобиль ДПС.

В Рязани на территории Детского дворца творчества может появиться проезд к новостройке.

В ДПР-7 в Рязани в будущем году построят детсад на 220 мест.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина лично примет участие в субботнике 12 октября. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

В полицию поступило сообщение, что на рязанца напали с молотком в его собственной квартире.

В Рязани продолжают готовиться к проекту «Новогодняя столица 2020». Программу мероприятий обсудили на очередном заседании рабочей группы.

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