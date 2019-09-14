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Рязанскую чиновницу будут судить по обвинению во взятках

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из управлений администрации Кораблинского района. Женщину обвиняют во взятках и вымогательстве (ч. 3 ст. 30, п.п. «б,в» ч. 5 ст. 290, ч. 2, п. «в» ч. 5 ст 290 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, в 2018 году чиновница поспособствовала продаже четырёх квартир, которые администрация муниципального образования покупала для детей-сирот. После этого от бывших владельцев этих квартир она получила в общей сложности почти 600 тысяч рублей. 

Своей вины чиновница не признала, также сообщается, что она препятствовала следствию. Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в суд. 

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