Рязанское предприятие оштрафовали за директора, давшего взятку

Рязанская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в АО «Рязаньзернопродукт». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Во время проверки работники прокуратуры установили, что в августе прошлого года директор акционерного общества дал взятку в 200 тысяч рублей инспектору по железнодорожным путям необщего пользования Рязанского агентства фирменного обслуживания МТЦФТО ЦФТО. За это инспектор должен был содействовать заключению договора о подаче вагонов на станцию Рязань-2.



Директора АО уже признали виновным в даче взятки должностному лицу. Кроме того, мировой судья назначил предприятию штраф в миллион рублей. Чтобы деньги были выплачены, на имущество юрлица был наложен арест.

