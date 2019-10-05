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Рязанский водитель рассказал о страшной выбоине у ЖК Братиславский

Рязанский автолюбитель рассказал о том, как лишился колеса на улице Братиславской. Информация об этом была размещена в паблике «RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ» в соцсети ВКонтакте.

Водитель сообщил, что проезжал около ЖК Братиславский и пробил колесо. Он отметил, что старался проехать аккуратно по участку, где находятся выбоины. Однако все равно лишился колеса.

Рязанец отметил, что еще минимум две машины пострадали от ям на Братиславской. Автор поста выразил надежду, что администрация города проведет ремонт данного участка.

Фото: «RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ»

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