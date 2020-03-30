Рязанский ТЮЗ проводит конкурс видеороликов для зрителей

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Рязанский ТЮЗ объявил о старте видеороликов для зрителей «Моя любимая сказка».

Для участия нужно записать на видео свою любимую сказку и прислать ролик в личные сообщения Петру Иванову.

Важно: ролик должен быть записан с чётким соблюдением условий карантина! В противном случае он не принимается к участию.

Будет оцениваться творческий подход. Особое внимание уделят ролику, в котором читать будут юные зрители.

Итоги конкурса будут подведены 13 апреля. Победителей определит Художественный совет театра, куда входят заслуженные артисты РФ и ведущие мастера сцены.

Победитель получит годовой абонемент на посещение всех спектаклей для детей и подростков (0+, 6+, 12+). За второе место приготовлен абонемент на 6 месяцев на посещение всех спектаклей для детей и подростков (0+, 6+, 12+). Тому, кто займёт третье место, достанутся сувениры от Рязанского ТЮЗа.