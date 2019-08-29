Рязанский театр кукол выступил на фестивале «Цветочный джем»

С 23 по 28 августа в рамках фестиваля «Цветочный джем» проходили Дни кукольных театров. Российская национальная Премия и Фестиваль «Золотая маска» представила постановки ведущих театров кукол Москвы и регионов. Рязанский театр кукол показал жителям и гостям столицы спектакли «Красная Шапочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

«Цветочный джем» – один из самых красивых и зрелищных фестивалей в Москве. Гости фестиваля поучаствовали в многочисленных мастер-классах по флористике и кулинарии, посетили концерты. Помимо выставок, тематических ярмарок, мастер-классов по флористике, джазовых концертов и диджейских сетов на фестивале была представлена насыщенная театральная программа – более 200 постановок.

Московская публика очень тепло приняла спектакли Рязанского театра кукол. Дети их родители с удовольствием погрузились в волшебную атмосферу вместе с любимыми героями.