Рязанский театр кукол показал «Доктора Айболита»

В субботу, 26 октября, в Рязанском театре кукол прошел предпремьерный показ спектакля «Доктор Айболит».

— Рады сообщить вам очень хорошую новость. У нас сегодня сдача нового спектакля, — поделилась заведующая педагогической частью Рязанского театра кукол Светлана Федяева.

Яркая, динамичная, наполненная танцами и песнями, постановка по мотивам сказок Корнея Ивановича Чуковского не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Главный герой доктор Антон Иванович Айболит очень любит животных, всегда приходит им на помощь. А звери, в свою очередь, благодарят врача заботой и помогают ему лечить товарищей.

Антон Иванович предан своей работе и даже отправляется в Африку, чтобы вылечить больных обезьян. На пути героев ожидает много испытаний. Они попадают «в лапы» злодея Бармалея, который сажает их в тюрьму. Но благодаря своей сплоченности герои выбираются из клетки и бегут спасать обезьян.

Плюшевые куклы выглядят как настоящие. После спектакля каждый зритель запомнил, как будет звучать на языке животных «спасибо», и как проводится операция по восстановлению крылышка мотылька.

Автор пьесы, режиссер-постановщик – Олег Жюгжда. Музыкальное оформление – Альбина Шестакова. Хореография – Татьяна Яковлева.

Следующие показы спектакля пройдут 27,30 октября и 13,14,15,16 ноября в Рязанском театре кукол.