Рязанский театр кукол побывал «На островах чудес»

С 9 по 14 октября коллектив Рязанского театра кукол принял участие в V Сахалинском международном фестивале «На островах чудес», на котором 10 октября театр представил зрителям спектакль «Маленькая ночная серенада».

А уже 16 октября состоялось официальное открытие гастролей Рязанского театра кукол в Иркутске в рамках проекта «Театры — детям». День начался с чаепития у волшебной мельницы. В фойе театра кукол «Аистенок» собрались юные зрители, артисты и руководители коллективов. Перед первым спектаклем Константин Кириллов и Андрей Стрельцов вместе с ребятами испекли чудо-каравай. Вода, мука и даже огонь в печке были воображаемые, но хлеб получился самый настоящий.

– Рязанский театр кукол второй раз в Иркутске. Другого такого города нет. Он уникален. Культура, энергетика, жители. Мы очень любим театр кукол «Аистенок». Это наши большие друзья, можно даже сказать, родственники. Нам очень приятно работать здесь, в городе с богатыми культурными традициями, где живут добрые, щедрые люди, настоящие сибиряки, – отметил Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол.

Первым спектаклем Рязанского театра кукол, который увидел иркутский зритель в рамках гастролей, стала «Каштанка».

– Наш спектакль – это сон Каштанки. Есть реальность. А есть реальность сна. Во сне многие вещи видишь в ином ракурсе. Так и гастроли. Вроде бы все то же самое, но несколько иначе. С другой стороны, есть что-то неизменное. Начинаешь лучше понимать механику спектакля, – Екатерина Филиппов, актриса Рязанского театра кукол.

После показа состоялась неформальная «чайная» пресс-конференция, где присутствовали руководители коллективов, артисты и журналисты. Основной темой стали гастроли.

Плинт Наталья Анатольевна, начальник отдела профессионального искусства и организационной работы:

Год театра – это праздник. А в праздник принято ходить в гости к друзьям. Мы с радостью встречаем наших гостей. На мой взгляд, театр кукол – самый важный театр. Во- первых, он формирует будущую публику, готовит маленького человека к большой жизни. А во- вторых, детей не обманешь. Они реагируют очень живо. Чувствуется, когда диалог между коллективом и зрительным залом случился.

Андрей Стрельцов, директор иркутского театра кукол «Аистенок»:

С Рязанским театром кукол нас связывает давняя и прочная дружба. Совсем недавно наш коллектив вернулся с фестиваля «Рязанские смотрины». Ребята привезли массу впечатлений. Каждый спектакль в программе фестиваля уникален. Здорово, что это именно смотрины. Не конкурс, а встреча единомышленников. Все максимально открыто и честно.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол:

Наш театр гастролирует давно и часто, но такие проекты как «Театры — детям» и программа «Большие гастроли» — особый случай. Театру кукол осуществить такие поездки за счет собственных средств практически нереально. Надеемся, что подобная практика будет продолжена.

Оксана Парунова, актриса Рязанского театра кукол:

Гастроли – это всегда интересно. Это стимулирует. И коллектив, и публику. Зритель видит в афише что-то новое и ходит в театр чаще.

Во время пресс-конференции гости поделились с журналистами первыми впечатлениями от города.

Василий Уточкин, артист Рязанского театра кукол:

Ощущение такое, как будто к бабушке приехал. Как дома. Тепло, уютно и все живое. В этом есть что-то сакральное. Особая энергетика. Наш театр здесь во второй раз, а чувство такое, как будто мы бываем здесь часто и наконец-то опять вернулись. Это здорово.

Оксана Парунова, актриса Рязанского театра кукол:

Я в Иркутске впервые. Поразила атмосфера. И города, и театра. Родные как-будто люди кругом.

Гастроли Рязанского театра кукол в Иркутске продлятся до 22 октября.