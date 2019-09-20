Рязанский театр драмы презентовал русско-итальянский спектакль в новом формате

В пятницу, 20 сентября, в рязанском «Фотодоме» на Почтовой состоялась необычная презентация. Рязанский театр драмы представил спектакль «Переплыть море». Но вместо традиционного показа для прессы, который обычно проходит перед премьерой в стенах театра, журналистам представили совершенно новый формат знакомства с постановкой.

Директор театра Семён Гречко отметил, что презентация спектакли проводится в Рязани впервые. Театр решил выйти за пределы своего консервативного здания и своих консервативных форм. Площадка «Фотодома» подошла для этого как нельзя лучше.

Спектакль создан по одному из самых известных произведений итальянской литературы – «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» Карло Коллоди. В Рязани историю Пиноккио поставила итальянка Луиза Гуарро. Она представила свою концепцию спектакля и отметила, что не стоит воспринимать его как сказку. Российскому зрителю отделаться от мысли, что «Пинокио» – это для детей, непросто. Мы же все выросли на сказке про Буратино. Возможно, именно для того, чтобы избежать ненужных ассоциаций, название для спектакля выбрали более философское – «Переплыть море».

Актёры театра драмы Арсений Кудря, Роман Горбачёв и Анастасия Альмухаметова представили одну сцену из спектакля, а затем журналисты смогли задать вопросы режиссёру постановки, директору театра и артистам.

Вечер завершился общением итальянских гостей с рязанцами, изучающими их родной язык.