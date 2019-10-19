Рязанский театр драмы показал спектакль о добре и зле

В пятницу, 18 октября, Рязанский театр драмы снова преподнёс своим зрителям сюрприз. Не успели ещё все театралы посмотреть и поделиться впечатлениями от спектакля «Переплыть море» итальянского режиссёра Луизы Гуарро, как на их суд была представлена работа Тани Вайднер из Германии. Пьеса «Добрый человек из Сычуани» написана Бертольтом Брехтом в 1941 году. Она с успехом шла во многих театрах мира.

В постановке Тани Вайднер время и место не конкретизируются. Ни по костюмам, ни по диалогам мы не можем с точностью определить, в каком году, в каком веке боги (Александр Зайцев, Юрий Борисов, Наталья Паламожных) ищут доброго человека. Да это и не так важно. Ведь доброта всегда важна, всем нужна, всюду дарит благо. Так кажется на первый взгляд. Но бедной Шэн Дэ (Анна Дёмочкина) её доброта принесла только обиды, унижения и разорение. Она стремилась помочь всем и каждому, даже когда понимала, что люди в очередной раз воспользуются её простотой, отзывчивостью, гостеприимством. Шэн Дэ не глупа, как может показаться. Она просто не понимает, почему не одолжить соседке очередную чашку риса, почему не приютить неблагодарную семейку, когда-то выгнавшую её на улицу, почему не купить на последние деньги у друга Вана кружку воды? Ведь это же так просто – делать добро и приносить радость!

Оказавшись на грани разорения, Шэн Дэ принимает волевое решение и переодевается в господина Шой Да. Этот «двоюродный брат» не церемонится ни с друзьями, ни с соседями, привыкшими жить за счёт доброй Шэн Дэ. Он быстро поправляет дела, и на сцене вновь появляется Шэн Дэ. Окружающие радуются, что вместо грозного и несговорчивого Шой Да снова можно обратиться к милой Шэн Дэ, и вновь доводят её до разорения и отчаяния.

Бедная добрая девушка не находит счастья ни в любви, ни в дружбе, ни в торговле. Кажется, она уже привыкла к постоянному предательству. Но ради счастья будущего ребёнка она готова на всё, а значит, снова нужно звать на помощь «двоюродного брата».

В спектакле много музыки и песен, позволяющих оценить так редко используемые вокальные данные артистов театра драмы.

Интересны декорации художника-постановщика Анетты Вольф. Они представляют собой гигантские стеллажи шириной и высотой во всю сцену. Каждая ячейка такого стеллажа – отдельная комната, отдельная судьба, за которой можно наблюдать в течение всего спектакля. У каждого героя своя история, свой характер, но все они и очень похожи: каждый ищет свою выгоду, которую можно получить от доверчивой Шэн Дэ, и каждый ненавидит жёсткого Шой Да, но подчиняется ему.

Ещё раз увидеть этот спектакль можно будет 19 и 20 октября на сцене Рязанского театра драмы.