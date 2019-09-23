Рязанский полицейский завоевал «золото» на турнире по дзюдо в Ташкенте

Сотрудник УМВД России по Рязанской области завоевал «золото» на международном турнире Гран-При по дзюдо в Ташкенте. Яго Абуладзе, сотрудник патрульно-постовой службы полиции, победил среди спортсменов в весовой категории 60 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области, Чемпион молодёжного Евро, призёр «Большого шлема» в Осаке Яго Абуладзе в Ташкенте доказал, что не случайно попал в мужской мировой рейтинг-лист в 2019 году.

20 сентября первую схватку с представителем африканского Чада Иссой Сани Яго завершил ярко уже на 30-й секунде, а во второй был сильнее азербайджанца Вализада. Не устояли перед самобытным полицейским ни спортсмен из Тайваня Юнг, вице-чемпион Азии, в четвертьфинале, ни хозяин татами, призер Чемпионата мира и Олимпийских игр Урозбоев – в полуфинале. Не смотря на эмоциональную поддержку трибун, узбекский атлет не сумел выбраться из-под удержания, скованный по рукам и ногам цепким Абуладзе.

20-летний чемпион мира среди юношей и юниоров, победитель взрослого Чемпионата континента японец Генки Кога – сын прославленного дзюдоиста – трижды чемпиона мира и победителя Игр-1992 Тошихико, составил финальную пару Абуладзе.

Спортсмены провели невероятный поединок, продлившийся без малого десять минут чистого времени, и изобиловавший таким количеством опасных моментов, что, наверняка, сбились со счета даже те, кто был поставлен для этой цели. Сохраняющий полнейшую невозмутимость на лице, Яго даже после опасной ситуации в партере не потерял самообладания и добился поставленной цели – прокатил японца по татами, добившись столь желанной оценки и «золота» рейтингового к Играм-2020 турнира, первой, но, безусловно, не последней высшей награды состязаний «Мировой серии».

Обыгранные россиянином Юнг и Урозбоев поделили третье место.