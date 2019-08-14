Рязанский полицейский отказался от взятки в 100 тысяч рублей

Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Москвы, обвиняемой в покушении на дачу взятки. Об этом сообщил сайт следственного управления СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, 19 июня 2019 года гражданка пыталась дать взятку начальнику ГИБДД Клепиковского района за несоставление в отношении неё административного протокола. От 100 тысяч рублей полицейский отказался, поэтому свой преступный замысел москвичка не сумела довести до конца.



В настоящее время уголовное дело передано в суд.

