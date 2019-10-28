Рязанский народный хор имени Попова приготовил мировую премьеру

28 ноября в Рязанской филармонии состоится мировая премьера новой программы Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова – сценической кантаты «Притча», написанной композитором, лауреатом Российской Национальной оперной премии «Онегин» Рустамом Сагдиевым.

Сюжет спектакля в былинной манере повествует о событиях глубокой старины, о свадебных обрядах, о верованиях наших далёких предков. В спектакле используется авторская музыка, созданная петербургским композитором Рустамом Сагдиевым специально для Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова.

Музыкальной основой послужили русские народные песни (образцы «Заплетися плетень», «А мы просо сеяли») и в особенности — песни Рязанской губернии (песни «Ой, шёл котик», «У голубя золотая голова»).

— С точки зрения жанра, «Притча» — сценическая кантата, — рассказал Сагдиев.

Это значит, что музыкальная партитура сочетает в себе театральный музыкально-драматический потенциал и эпическую вокально-симфоническую повествовательность. Сюжет насыщен противостояниями личности и общества, отцов и детей, реальности и мистики вызвал к жизни соответствующую музыку.

Кроме того, в остроконфликтном взаимодействии встречаются различные стили: неофольклоризм, реплики русской оперной классики, церковное пение, киномузыка и современный авангард».

Для Рязанского народного хора им. Е. Попова проект станет новым творческим экспериментом.

— Мы отправляли композитору какие-то наши старые композиции, чтобы он понял наши музыкальные условия, — поделилась художественный руководитель хора Светлана Сухова. – Я отсылала также много рязанского фольклорного материала, из которого композитор выбрал два образца – гадание и свадебную величальную песню «У голубя золотая голова, у голубки позолоченная…»

Художник-постановщик спектакля Мария Павлова разработала лаконичный визуальный образ спектакля, основанный на русском народном костюме, орнаментах Рязанской губернии и древнерусской обрядовой эстетике.

Режиссёр-постановщик спектакля Дмитрий Отяковский активно использует в мизансценах русские народные обряды, персонажи представлены как архетипические образы русского фольклора, а главным действующим лицом спектакля является хор. Именно хор как воплощение народа играет решающую роль в развитии сюжета, что позволяет говорить о сценической кантате «Притча», как о возрождении забытого искусства хорового театра. Артисты хора становятся не только певцами, но и актерами, они создают визуальную трактовку музыкального материала, работая со сценическим действием и хореографией.