В четверг, 26 сентября, Рязанский областной музыкальный театр отметил свое 15-летие.

– Мы еще очень молодые, только в начале пути, но, тем не менее, 15 лет – важная веха в становлении и развитии творческого коллектива. Мы обрели свою нишу в театральном сообществе региона и вносим свои неповторимые, музыкальные краски, – отметила директор – художественный руководитель Рязанского областного музыкального театра Марина Чернышова.

На праздник пришли почетные гости, которые поздравили коллектив и руководство театра. От лица Рязанской областной Думы выступила депутат Татьяна Баринова. Она выразила слова благодарности за творческий труд артистов театра, а также поздравила директора Марину Чернышову.

Также поздравили всех директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, глава администрации города Рязани Елена Сорокина, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

– Музыкальный театр – сложный организм, здесь встречается вместе хор, балет, актерское мастерство, а это требует особых усилий. Мы знаем, как в Рязани любят этот театр, зал практически всегда заполнен на сто процентов. Хочется пожелать новых премьер и новых прекрасных идей, – отметил Виталий Попов.

После торжественной части рязанцев ожидал подарок от музыкального театра – показ спектакля «12 стульев». Напомним, что его премьера состоялась 18 сентября. Это либретто Александра Вулых по мотивам одноименного романа И. Ильфа и Е. Петрова.