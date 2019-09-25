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Рязанский художник Алексей Акиндинов завершил работу над картиной на тему юриспруденции и серией икон

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Рязанский художник Алексей Акиндинов завершил работу над картиной на тему юриспруденции и серией икон в придуманном им стиле орнаментализма. Об этом сообщила его представитель Ольга Анисимова. 

– Художник-орнаменталист, член Союза художников России Алексей Акиндинов завершил работу над масштабной, многофигурной картиной «Фёдор Плевако в судебных прениях суда присяжных заседателей», которая посвящёна истории Российской юриспруденции, – рассказала Анисимова – Работа над полотном заняла у него более года. 

Сюжет выполнен в созданном художником стиле орнаментализма и состоит более чем из десяти тысяч узоров, написанных живописцем тончайшей кистью вручную. Композиция включает в себя около сорока фигур. Кроме главного героя картины –  известного адвоката Фёдора Плевако, в сюжете можно увидеть элементы архитектуры Дома юриста в Санкт-Петербурге, интерьер зала суда в момент заседания; судьи заслушивают обстоятельства рассматриваемого дела. 

На процессе присутствуют множество адвокатов того времени. На переднем плане Акиндинов расположил фигуры присяжных заседателей. Кроме орнаментализма, художник в картине применил приём фантастического реализма –  фигуры присяжных заседателей, расположенных по правую руку от зрителя превращаются в балясины и их головы трансформируются в гладкие овальные формы, напоминающие яйца. 

Непосредственно работе над полотном предшествовал объёмный творческий поиск, запечатлённый во многих карандашных эскизах и набросках. 

Месяцем ранее Алексей Акиндинов закончил серию авторских икон, темой которых явились: Христос – Спаситель мира и святые, жизнь которых связана с Рязанской землёй –  Святитель Василий I епископ Рязанский и Муромский и Святые Пётр и Феврония Муромские. Выступив в роли иконописца, художник гармонично соединил лучшие традиции русской православной иконописи и своего стиля –  орнаментализм. 

Впервые Алексей Акиндинов планирует представить свои новые работы на суд рязанских зрителей на отчётной Областной художественной выставке «Осень 2019», открытие которой состоится в ноябре в Выставочном зале Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина.

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