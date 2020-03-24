Рязанский хлебозавод  №1 планирует взять кредит на модернизацию

24 марта на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о согласовании сделки муниципального предприятия «Хлебозавод N1».

Предприятие планирует взять кредит в 42 миллиона рублей на 60 месяцев для модернизации. В частности, на эти деньги будут приобретены печь, упаковщик, а также пополнены оборотные средства для выпуска новой продукции.

По информации начальника управления экономического развития администрации Рязани Ирины Гончаровой, сейчас предприятие работает на оборудовании 70-х годов, которое нуждается в замене для снижения себестоимости продукции и расширения ассортимента. Новое оборудование, по прогнозам, должно окупиться за 5-6 лет, отметила Гончарова.

Окончательное решение по согласованию сделки депутаты примут на заседании гордумы

Напомним, муниципальные хлебозаводы №1 и №3 в Рязани объединили, реорганизация предприятий ещё не завершена.