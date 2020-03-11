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Рязанский «Элекс-Фаворит» продолжает борьбу за первое место

В минувшие выходные «Элекс-Фаворит» провёл очередные матчи в Первенстве СФФ «Центр» по мини-футболу. В ФСК «Звезда» в Рыбном команда из Рязани принимала липецкий ЛГТУ. Две победы позволили рязанцам продолжить борьбу с воронежским «Хлеборобом» за первое место в турнирной таблице. 

Обе встречи получились напряжёнными и богатыми на голы. Особенно второй матч. 

В субботней встрече рязанцы начали очень уверенно, повели со счётом 2:0, благодаря мячам Дмитрия Комарова и Фаруха Гадоева. Но затем растеряли преимущество, позволив гостям сравнять счёт – 2:2. После этого в ворота нашей команды был назначен 10-метровый штрафной удар за перебор фолов. Игрок ЛГТУ забить не сумел, а в ответной атаке отличился Михаил Лушников, после чего четвёртый мяч забил Артём Шиндяков. 

После перерыва рязанцы сумели дожать соперника. Голы, благодаря индивидуальному мастерству, забили Алексей Попов и Илья Ловыгин. В итоге – победа Рязани со счётом 6:2.

Второй матч для рязанцев начался крайне неудачно. Команда создавала моменты, но не забивала. А вот липчане своими шансами воспользовались как надо. ЛГТУ вёл 2:0, но Илья Ловыгин счёт сократил. Правда, почти сразу же гости вновь забили, но Ловыгин вновь сократил – 2:3. После перерыва счёт стал уже 5:2 в пользу ЛГТУ. Рязанцы заменили вратаря на полевого игрока и забили третий мяч, но тут же пропустили шестой. За полторы минуты до конца матча счёт был 5:7, хозяева пытались отыграться. Руслан Мурашкин заставил соперника сфолить в шестой раз и сам же реализовал 10-метровый. После этого мощно в девятку пробил Илья Ловыгин, а затем, за 19 секунд до конца, точку в матче поставил Артём Шиндяков – 8:7.

Главный соперник рязанцев в борьбе за первое место – воронежский «Хлебороб» – также выиграл два своих матча. Воронежцы опережают рязанцев в турнирной таблице на 5 очков. Решающим станет очное противостояние команд в ближайшие выходные в Воронеже. Чтобы претендовать на первое место, нашей команде нужны две победы.

Стоит отметить также и результативную игру в этом сезоне Ильи Ловыгина. В последних играх с ЛГТУ он забил шесть мячей, пять из них в воскресном поединке. На данный момент с 12 точными ударами он занимает третье место в списке бомбардиров турнира. На первом с 20 мячами Иван Чернышов из «Хлебороба», на втором с 13 голам Никита Щиенко из Белгородского «Технолога».

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