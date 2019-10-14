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Рязанский «Элекс-Фаворит» поборется за Кубок СФФ «Центр»

В этом году рязанский мини-футбольный клуб «Элекс-Фаворит» планирует выступить в Первенстве среди команд Первой лиги, а уже в начале ноября примет участие в Кубке СФФ «Центр». 

Турнир пройдёт с 1 по 4 ноября в городе Липецке. Его участниками станут шесть команд. На первом этапе они будут разбиты на две группы.  Группа А: «ОрёлГУ» (Орёл), «Элекс-Фаворит» (Рязань), «Хлебороб» (Воронежская область); группа Б: МФК «Технолог» (Белгород), ЛГТУ (Липецк), ВГППК (Воронеж). 

– В Липецк планируем взять нашу молодёжь, – рассказал директор клуба Виталий Громов. – Плюс ещё несколько опытных игроков. К сожалению, в этом году по финансовым причинам не смогли заявиться в Высшую лигу, но заканчивать с мини-футболом не планируем, поэтому будем играть в Первой лиге. Думаю, там наши молодые ребята получат неплохую практику.

На данный момент участниками турнира Первой лиги в группе «Центр» могут стать команды, которые сыграют на Кубок, плюс белгородский «Зодиак», а также клуб из Брянска. Ориентировочно, игры будут проходить по выходным, в формате два матча дома – два в гостях. В Липецке планируется провести совещание представителей команд, после которого контуры сезона станут более ясны. 

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