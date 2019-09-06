На главную Рязань Происшествия Рязанских студентов подозревают в краже денег с банковской карты
РязаньПроисшествия

Рязанских студентов подозревают в краже денег с банковской карты

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении двух студентов, один из которых несовершеннолетний. Молодых людей подозревают в краже денег с банковской карты (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

В ходе следствия установлено, что в июне студенты нашли на улице Рязани банковскую карту. Найти хозяина они не пытались, а картой расплачивались бесконтактным способом в продуктовых магазинах до того момента, пока её не заблокировал владелец. В итоге было похищено более 3 тысяч рублей. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На пешеходном переходе в Рязани сбили женщину

У поста ДПС в Рязани столкнулись «Газель» и троллейбус

Жительница Касимова организовала у себя дома наркопритон