Рязанских студентов подозревают в краже денег с банковской карты

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении двух студентов, один из которых несовершеннолетний. Молодых людей подозревают в краже денег с банковской карты (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



В ходе следствия установлено, что в июне студенты нашли на улице Рязани банковскую карту. Найти хозяина они не пытались, а картой расплачивались бесконтактным способом в продуктовых магазинах до того момента, пока её не заблокировал владелец. В итоге было похищено более 3 тысяч рублей.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

