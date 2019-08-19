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Рязанские волонтёры отправились на поиски 5-летней девочки в Нижегородскую область

Волонтёры из Рязани отправились в Нижегородскую область, чтобы принять участие в поисках 5-летней Зарины Авгоновой. Об этом сообщили в Национальном центре помощи детям.

Напомним, днём в воскресенье, 18 августа, девочка ушла из дома в посёлке Степановка Вознесенского района и до сих пор её судьба неизвестна.

К поискам подключились волонтёры из соседних регионов. В частности, в Нижегородскую область выехали пять отрядов Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «Надежда» (Московская область), «Мещёра» (Рязань), «Сокол» (Екатеринбург), «Поиск пропавших детей» (Липецк), Краснодарское отделение Национального центра.

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