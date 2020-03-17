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Рязанские театры ушли на карантин

Правительство Рязанской области приняло решение об отмене массовых мероприятий с 17 по 30 марта, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний в регионе. В связи с этим театр кукол сообщил о переносе спектаклей, запланированных на указанные даты.

Спектакль «Пегий Пёс, бегущий краем моря» переносится с 19 марта на 12 апреля, начало показа в 19:00.

Спектакль «Мойдодыр» переносится с 21 марта на 12 апреля, начало показов в 10:00 и 12:00.

Спектакль «Приключения Чиполлино» переносится с 22 марта на 19 апреля, начало показа в 11:00.

Спектакль «Земляничная сказка» переносится с 28 марта на 26 апреля, начало показов в 10:00 и12:00.

Спектакль «Красная Шапочка» переносится с 29 марта на 5 апреля, начало показа в 10:00.

Спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино» переносится с 29 марта на 5 апреля, начало показа в 16:00.

Все купленные ранее билеты действительны. Если вам не подходят новые даты показов, вы сможете сдать билеты и вернуть полную стоимость.
Осуществить возврат билетов, которые были куплены в кассе театре можно только в кассе театра.
Билеты, которые были куплены через сайт театра, можно, соответственно, вернуть только через сайт театра. Следуете по ссылке.

В афишу Рязанской областной филармонии также были внесены изменения. И здесь не будут проводиться мероприятия с 17 по 30 марта.

О датах проведения следующих концертов будет сообщено дополнительно:
Игры в джаз. Д.Крамер, Д.и А.Бриль, К.Сафьянов
Негасимый свет. РГСО. Е.Южин, Ю.Снежина
Ансамбль «Солисты Рязани»
Путешествие во времени. Музыкальная акварель
Лето Господне. Рязанский камерный хор, С.Леонтьев

Ранее приобретенные билеты можно будет сдать в кассе филармонии ежедневно с 10:00 до 20:00, в соответствии с п. 7.7 «Правил реализации, возврата и обмена билетов, абонементов и посещения ГАУК «Рязанская областная филармония».

Абонементы возврату не подлежат.
Телефон кассы: +7 (4912) 28-05-56
Телефоны отдела продаж: +7 (4912) 50-20-10, 25-05-15

Пришлось внести коррективы и в работу Рязанского отделения союза театральных деятелей. Большой театральный капустник «Отпуск на мели: оптимистическая утопия», запланированный на 27 марта, переносится. Точная дата и время будут объявлены позже. Все купленные ранее билеты будут действительны.

Ранее о переносе спектаклей сообщал театр драмы.

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