«Рязанские смотрины-2019»

С 14 по 18 сентября в Рязани проходит 17-й международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины».

Этот год для «Смотрин» – юбилейный. Фестивалю исполняется тридцать лет. Впервые он состоялся в 1989 году и с тех пор проводится каждые два года. За это время участие в «Рязанских смотринах» приняли коллективы из Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Болгарии, Хорватии, Германии, Испании, Швеции, Норвегии, Дании, Бразилии, Израиля, а также гости из Австрии, Франции, США и Аргентины. Более 100 ведущих российских театральных коллективов и более 50 иностранных театров показали свыше 450 спектаклей.

Практически все лауреаты престижной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Театр кукол» сначала представляли свои спектакли в программе фестиваля «Рязанские смотрины».

Юбилейная программа фестиваля впечатляет широтой географического размаха: 5 континентов, 15 стран, 20 спектаклей, которые можно будет увидеть на малой и большой сценах Рязанского областного театра кукол и Рязанского государственного областного театра драмы.

В рамках фестиваля так же состоится конференция Российского центра UNIMA, куда приедут делегаты со всей страны.

А в фойе театра кукол будет работать выставка «Роли исполняют… куклы». Проект приурочен к Году Театра в России и юбилею Рязанского отделения СТД РФ. Основу экспозиции составят авторские куклы. Художники Елена Бабкина и Любовь Рогозина нашли своих героев в афишах рязанских театров и создали серию работ специально для этого проекта.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры РФ, правительства Рязанской области, министерства культуры и туризма Рязанской области, Союза театральных деятелей Российской Федерации, а также Российского Центра UNIMA.

Организатор фестиваля – Рязанский Театр кукол.

Генеральный партнер фестиваля – ПАО «Прио-Внешторгбанк». Генеральный информационный партнёр – телекомпания «ТКР».

Партнёры: Ontelecom и РИА «7 новостей».

Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова уже побеседовала с первым гостем пресс-центра фестиваля Александром Яриловым, художественным руководителем Оренбургского театра кукол «Пьеро».