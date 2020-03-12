Рязанские следователи раскрыли убийство из ревности

Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 52-летнего жителя села Тимошкино Шиловского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По версии следствия, днем 19 ноября 2019 года в одном из домов села Тимошкино Шиловского района между двумя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Поводом для конфликта стала ревность. Мужчины не могли определиться, с кем будет проживать их общая знакомая. В ходе ссоры хозяин дома стал избивать гостя, нанося ему удары по голове. От полученных телесных повреждений 52-летний потерпевший скончался на месте происшествия.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

