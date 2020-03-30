Рязанские следователи начали проверку после появления фейка о коронавирусе ﻿

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В Рязанской области организована доследственная проверка после появления в интернете ложной информации. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.



Ранее появилась фейковая новость о том, что число заболевших коронавирусом в Рязани более 1,5 тысяч человек, якобы, больницы уже переполнены. Позднее эту информацию опровергли в Минздраве Рязанской области.



В рамках проверки следователи установят источник недостоверной информации. По её результатам будет принято процессуальное решение.

