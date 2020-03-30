Рязанские следователи начали проверку после появления фейка о коронавирусе ﻿

7info
Изображение memyselfaneye с сайта Pixabay
Новости Рязани

Ночью в Рязани перевернулся автомобиль

Авария случилась на улице Новой. Автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.
Узнать больше
Новости Рязани

В поле под Рязанью обнаружили труп

Тело 33-летнего мужчины было найдено в поле у села Вышгород под Рязанью. Внешних следов насильственной смерти на трупе не было.
Узнать больше
Администрация

В Рязани на нескольких улицах провели ямочный ремонт

На прошлой неделе в Рязани на нескольких улицах провели ямочных ремонт. Как сообщили в пресс-службе администрации, ремонт с использованием...
Узнать больше
Новости Рязани

В рязанском транспорте временно не будут принимать льготные школьные и студенческие проездные

В Рязани могут временно приостановить действие школьных и студенческих льготных проездных на период карантина. Информация об этом появилась на сайте правительства Рязанской...
Узнать больше
Администрация

Ещё восемь московских троллейбусов вышли на маршруты в Рязани

По три машины отправились на маршруты №5 и №3, по одному троллейбусу работают на маршрутах №1 и №16. Ранее они уже прошли тестовые испытания на улицах Рязани.
Узнать больше
-

В Рязанской области организована доследственная проверка после появления в интернете ложной информации. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ранее появилась фейковая новость о том, что число заболевших коронавирусом в Рязани более 1,5 тысяч человек, якобы, больницы уже переполнены. Позднее эту информацию опровергли в Минздраве Рязанской области.

В рамках проверки следователи установят источник недостоверной информации. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Новости Рязани
Клиенты ООО «Северная Компания» получили ключи от своих квартир в новом третьем доме, расположенном в жилищном комплексе «Северный». Всего счастливыми обладателями жилья...
Узнать больше

Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой

Новости Рязани
В Касимове 60-летний мужчина угрожал убийством 57-летней сестре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.  Конфликтную ситуацию...
Узнать больше

Из-за дезинфекции в Рязани остановят работу общественного транспорта

Новости Рязани
В понедельник, 30 марта, в Рязани будут дезинфицировать улицы. Обработка дорог и тротуаров начнётся в 19.15. В связи с...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

Следствие по делу о взятках в МП «Детское питание» завершено

Новости Рязани
Завершено расследование уголовного дела МП «Детское питание» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Уголовное дело было...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

Акценты
На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски.  В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления...
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы

Акценты
Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов. В...
Узнать больше

Коронавирус и новые мировые тренды

Акценты
Мы живем в уникальное время, о котором в будущем напишут в учебниках истории. Эпидемия коронавируса существенно повлияла не только на нашу жизнь,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой