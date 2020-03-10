Рязанские росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа

В Скопине сотрудники вневедомственной охраны по «горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В пятницу, 6 марта, в дежурную часть поступила информация, что на улице Орджоникидзе мужчина вырвал у женщины сумку и убежал. Потерпевшая смогла описать подозреваемого, с её слов была составлена ориентировка.

Подозреваемого нашли недалеко от места происшествия. Росгвардейцы задержали злоумышленника и предали его прибывшей на место следственно-оперативной группе полиции.

В отношении подозреваемого, ранее судимого жителя Скопинского района Рязанской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.