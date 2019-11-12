Рязанские полицейские задержали перевозчика крупной партии наркотика

В Рязанской области сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 30-летнего жителя Курска, подозреваемого в транспортировке крупной партии синтетического наркотика. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.



Сообщается, что мужчина занимался транспортировкой наркотиков, общаясь с заказчиками при помощи зашифрованных каналов связи под вымышленным именем. тем не менее, правоохранители сумели установить его личность. Мужчину задержали на одной из автозаправок в Рыбновском районе. В его машине обнаружили более 8,5 килограммов синтетического наркотика.



Кроме того, из тайников в городе Рязани, Рыбновском районе, Курской, Саратовской и Воронежских областях было изъято ещё пять партий наркотиков. В общей сложности было конфисковано свыше 20 килограммов «синтетики».



Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.

