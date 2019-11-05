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Рязанские полицейские раскрыли хищение в алкомаркете

В Рязани задержали рецидивиста, подозреваемого в краже кошелька местного жителя, совершённое в алкомаркете. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 48-летний местный житель. Он сообщил, что у него украли кошелёк с 6000 рублей. Выяснилось, что после покупки в алкомаркете на окраине города мужчина оставил в магазине кошелёк. Опомнившись, он вернулся в магазин, но кошелька уже не было. Продавец сказал, что ничего не видел.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили, что оставленный кошелёк взял мужчина, стоявший в очереди в кассу за пострадавших. Сотрудники полиции узнали в злоумышленнике 35-летнего ранее судимого рязанца.

Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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