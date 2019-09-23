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Рязанские полицейские пресекли повторную незаконную торговлю спиртным

Рязанские полицейские выявили повторный факт незаконной продажи алкогольной продукции из частного дома на улице Декабристов. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Рязанской области.

Хозяйка частного дома сбывала всем желающим алкоголь в любое время суток. После того как в отношении злоумышленницы применили административное наказание, оказалось, что она продолжила заниматься незаконной деятельностью. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Ей грозит штраф до 80 000 рублей или до одного года исправительных работ.

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