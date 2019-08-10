Рязанские полицейские по горячим следам раскрыли дело о разбое. В полицию обратился мужчина, которого избили на улице Молодёжной. Мужчина снимал деньги в банкомате, чем и привлёк внимание злоумышленников.

Двое нетрезвых рязанцев 23 и 28 лет подошли к нему на улице и потребовали отдать деньги. Пострадавший ответил, что денег нет. Но злоумышленники ему не поверили и начали избивать стеклянной бутылкой из-под пива по голове. Отобрав у пострадавшего сотовый телефон и 200 рублей, преступники скрылись.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники вычислили злоумышленников, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области. Их быстро разыскали и задержали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ, по которой грозит наказание до 10 лет лишения свободы.