Рязанские полицейские нашли вора по кровавому следу

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», которые обслуживают Ермишинский район, установили личность и задержали злоумышленника, подозреваемого в ночной краже со взломом из бара в поселке Ермишь. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию обратился работник расположенного в рабочем поселке Ермишь кафе, который сообщил, что накануне ночью кто-то, разбив окно, забрался в заведение и похитил несколько бутылок водки и безалкогольные напитки.



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Полицейские с помощью персонала кафе установили всех посетителей бара и начали их розыск.



Параллельно эксперт-криминалист тщательно осмотрел пострадавшее здание и обнаружил, что, разбивая оконное стекло, взломщик порезал руку. На одном из осколков даже осталась кровь.



Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции нашли всех недавних посетителей кафе. Среди них был и 30-летний местный житель. Он отвечал на вопросы полицейских примерно то же, что и другие посетители – «ничего не знаю, ничего не видел», но не мог сразу ответить о происхождении свежей раны на руке. Когда сотрудники полиции попросили развернуть повязку, то увидели характерный для травмы об острый край стекла порез. После этого мужчина перестал отпираться. Злоумышленника задержали.



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Выяснилось, что мужчина покинул кафе за пару минут до закрытия, но ему хотелось еще выпить спиртного. Поэтому дождавшись, когда работники бара покинут здание, он разбил камнем окно и, забравшись внутрь, похитил 5 бутылок водки и литровую бутылку безалкогольного напитка. С добычей он отправился домой, где до прихода полицейских успел употребить большую часть похищенного.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

