Рязанские лучники избрали нового президента федерации

Справка.



Игорь Васильевич Горшков родился в Рязани в 1982 году.

Стоял у истоков создания и развития Рязанской федерации стрельбы из лука. Один из первых в Рязани тренеров по стрельбе из лука. Тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. Главный тренер ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» по стрельбе из лука.

Спортивный судья всероссийской категории по стрельбе из лука.

С 2009 года – вице-президент Рязанской федерации стрельбы из лука. С 2017 года член Президиума Российской Федерации стрельбы из лука.

Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Рязанской области.

