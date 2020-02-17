Рязанские лучники избрали нового президента федерации

Новым президентом Рязанской областной федерации стрельбы из лука избран Игорь Горшков. Об этом сообщил сайт регионального Минспорта.
Внеочередное собрание федерации прошло в субботу, 15 февраля. Именно на нём был выбран новый президент вместо умершего 5 января Александра Базияна.
Кандидатура Игоря Горшкова была единственной. Ранее он был вице-президентом федерации.
Справка.
Игорь Васильевич Горшков родился в Рязани в 1982 году.
Стоял у истоков создания и развития Рязанской федерации стрельбы из лука. Один из первых в Рязани тренеров по стрельбе из лука. Тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. Главный тренер ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» по стрельбе из лука.
Спортивный судья всероссийской категории по стрельбе из лука.
С 2009 года – вице-президент Рязанской федерации стрельбы из лука. С 2017 года член Президиума Российской Федерации стрельбы из лука.
Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Рязанской области.