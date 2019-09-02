Рязанские кикбоксёры завоевали награды первенства Европы

Рязанские кикбоксёры завоевали медали Первенства Европы. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в ДЮСШ «Золотые купола».



Соревнования проходили в венгерском городе Дьер с 26 по 31 августа. В них принимало участие около 2 тысяч спортсменов из 42 стран Старого света. Победителем состязаний в своей весовой категории стал рязанец Анатолий Максимов, серебро в активе Андрея Воробьёва.



Оба спортсмена занимаются в ДЮСШ «Золотые купола» (Рязань) под руководством заслуженных тренеров России Юрия Храмова и Михаила Максимова.

