Рязанские фотографы представляют совместную выставку «Отзвуки»

8 октября в 18.00 в музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина «Фотодом» состоится открытие выставки «Отзвуки». Ее авторы – рязанские фотографы Евгений Зайчиков и Александр Притчин представляют на суд зрителей около 60 разножанровых фотографий – лучших работ из личных коллекций.

«Рязань всегда был очень фотографичным городом: здесь живёт немало людей, для кого фотографирование из юношеского хобби превратилось в привычку, образ и смысл жизни. В подтверждение моих слов – факт успешной многолетней работы созданных в середине прошлого столетия фотоклубов и многочисленных детских кружков и студий. В их числе был фотоклуб «Ока». В него входили самые разные люди, объединённые любовью к фотографии. Мы все следили за удачами друг друга, еженедельно собирались и обсуждали работы, иногда вместе ездили на съёмки, – поясняет куратор выставки Андреей Карев идею её создания. – В 2002 году всё изменилось: отметив своё 25-летие, это творческое объединение самораспустилось. Часть его членов вошли в рязанское отделение Союза фотохудожников России, но далеко не все. У каждого на то была своя причина, но по факту десятки людей выпали из единого пространства городского фото-сообщества, утратив формальную возможность общения и участия в коллективных экспозициях, хотя и продолжили снимать уже самостоятельно. Многих из них мы потеряли из виду, к счастью, не всех. Евгений Зайчиков и Александр Притчин принадлежат к числу именно таких фотографов. Спустя более чем 15 лет с момента ухода в «свободное плавание», они решились продемонстрировать свои самые удачные работы, сделанные в течение творческого пути, объединив их под многозначным словом “Отзвуки”».

Евгений Зайчиков: «Я работал на заводе, когда в 1981 году пришёл в фотоклуб «Ока». Я благодарен фотографии уже за то, что через неё я познакомился с такими интересными людьми, как Евгений Каширин, Сергей Романов, Геннадий Шлоев, Игорь Евстифеев и многими другими. Здесь, видя работы опытных товарищей, я познавал искусство светописи. Учился ждать нужного момента съёмки, искать интересный ракурс… И вообще, найти свою фотографию. Мои любимые темы – репортажная фотография, портрет, природа, фотоохота».

Александр Притчин: «Ещё в школьные годы я был очарован магией черно-белой фотографии. Занимаясь в детском фотокружке, я в разное время учился у наших старых мастеров – И.И. Бурачевского, И.А. Виницкого, В.И. Гильштейна, А.С.Волкова. Позднее, когда я стал членом фотоклуба «Ока», общение с коллегами позволило мне и дальше развиваться как фотографу. Музыкальное и историческое образование определило мои приоритеты: я всегда старался запечатлеть жизнь простых сельских людей, их судьбы и характеры. К сожалению, в современных сёлах коренных жителей почти не осталось. С особым интересом я снимаю самобытных рязанских музыкантов – «народников», как на сцене, так и в жизни. Ну и, конечно, не могу обойти в своем творчестве красоту родного края».

Выставка «Отзвуки» будет работать в «Фотодоме» (Почтовая, 58) до 1 ноября ежедневно кроме воскресенья с 10.00 до 19.00, вход свободный.