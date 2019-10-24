Рязанская школа № 43 отметила 55-летний юбилей

В четверг, 24 октября, школа №43 отметила 55-летний юбилей. Торжественное мероприятие посетили заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина и депутаты Рязанской городской Думы.
В этой школе училась и глава администрации города Елена Сорокина. Поздрвления от её имени передала Надежда Штевнина.
– Школа – это дом, в который хочется прийти, где тебя поймут и, если надо, помогут. Спасибо педагогам за щедрость, доброту и любовь к детям! – отметила Надежда Штевнина.
В этот день коллективу школы пожелали держать планку одного из ведущих образовательных учреждений города, успехов и процветания. Штевнина вручила коллективу Почётную грамоту администрации Рязани.
После торжественной части состоялся праздничный концерт, на котором выступили ученики школы.