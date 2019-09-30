Рязанская область получит деньги на строительство онкодиспансера и реставрацию гимназии №2



Рязанская область получит деньги на строительство нового онкодиспансера и реставрацию гимназии №2. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Николай Любимов.

«Друзья, нам удалось. 4,7 млрд рублей из федерального бюджета запланированы на строительство нового онкодиспансера, 485,5 млн — на реставрацию гимназии №2. Сегодня в Госдуме обсуждали проект бюджета на 2020 год. В следующем году Рязанская область получит беспрецедентную поддержку — более 18,5 млрд рублей — на 46% больше, чем в 2019-м. Это огромные средства, которые будут полностью направлены на реализацию нацпроектов, а значит — на изменение качества жизни рязанцев», — написал губернатор.

Любимов отметил, что во многом это заслуга депутата Госдумы Андрея Макарова и подчеркнул, что есть возможность получить ещё и дополнительные средства. Глава региона считает, что не все региональные министерства это понимают, многие до сих пор не включились в эту работу. «Пригласил Андрея Михайловича встретиться с профильными министрами. Разберём конкретную работу каждого руководителя в этом направлении. Я не допущу, чтобы из-за лени и разгильдяйства чиновников страдал регион», — сообщал губернатор.