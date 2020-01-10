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Рязанская команда сыграет очередные матчи в Первенстве СФФ «Центр» по мини-футболу

МФК «Элекс-Фаворит» (сборная Рязанской области) в эти выходные проведёт очередные матчи в Первенстве СФФ «Центр» по мини-футболу. В субботу и воскресенье, 11 и 12 января, команда из Рязани сыграет в Липецке с местным ЛГТУ.

– После новогодних каникул приступили к тренировкам 5 января, – рассказал генеральный директор клуба Виталий Громов. – К сожалению, у нас вновь серьёзные проблемы с составом. Переломы у Михаила Лушникова и Алексея Петухова, дисквалифицирован на три матча за удаление в домашней встрече Максим Куликов. Так что в Липецке легко точно не будет.

Есть в команде и приобретения – это уже известный рязанским болельщикам по выступлениям за «Элекс» Артём Шиндяков, а также новичок – Лев Селивёрстов. 

Матчи пройдут в спорткомплексе ЛГТУ в Липецке. В субботу начало в 17.00, в воскресенье – в 11.00. 

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