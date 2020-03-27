Рязанская гордума одобрила кредит на 42 млн рублей «Хлебозаводу №1»

27 марта Рязанская городская Дума согласовала осуществление сделки муниципальному предприятию «Хлебозавод №1». Предприятие планирует взять кредит на 42 млн рублей сроком на пять лет с целью приобретения современного производственного оборудования и пополнения оборотных средств. Об этом сообщает сайт гордумы.

Напомним, муниципальные хлебозаводы №1 и №3 в Рязани объединили, реорганизация предприятий ещё не завершена.

На заемные средства хлебозавод №1 купит, в частности, печь и упаковщик. По информации начальника управления экономического развития администрации Рязани Ирины Гончаровой, сейчас предприятие работает на оборудовании 70-х годов, которое нуждается в замене для снижения себестоимости продукции и расширения ассортимента. Новое оборудование, по прогнозам, должно окупиться за 5-6 лет.