Рязанская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».

Рязанка первой среди женщин исполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии. А первый женский четверной лутц на официальных стартах спортсменка сделала на этапе юниорского Гран-при в Ереване в октябре 2018 года.