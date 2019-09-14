Рязанская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».
Рязанка первой среди женщин исполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии. А первый женский четверной лутц на официальных стартах спортсменка сделала на этапе юниорского Гран-при в Ереване в октябре 2018 года.
«Очень рада, что попала в Книгу рекордов Гиннесса. Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта, как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, ещё больше мотивирует, надо быть достойной этого», — цитирует Трусову «Спорт-экспресс».