Рязанская библиотека приготовила для читателей виртуальные сказки на ночь

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В связи с распространением коронавирусной инфекции юные читатели России лишились большого книжного праздника – Недели детской книги. Дети вынуждены сидеть дома.

В этих условиях детские библиотекари Рязани стараются не терять связи со своими читателями, используя для этого возможности социальных сетей.

Сотрудники детской библиотеки-филиала №7 наладили выпуск роликов «Сказка на ночь». Они размещают их в своей группе ВКонтакте, чтобы родители могли в любое время показать сказку своим детям.

В роли сказочников выступают сами библиотекари. На очередной виртуальной встрече с юными читателями библиотекарь Юлия Цветкова прочитала сказку Владимира Сутеева «Яблоко».

Посмотреть сказку и показать детям можно с канала ЦСДБ на платформе Яндекс-Дзен.